Mulher fica feriada em colisão de moto e carro no centro de Chapadão do Sul

Uma mulher ficou ferida numa colisão que envolveu um veículo Fiat Strada e uma Honda Biz, no contorno da avenida oito, com a rua 13, no centro da cidade de Chapadão do Sul.

Segundo informações do condutor da Strada, identificado como João, ele entrava no contorno da avenida, quando sofreu o abalroamento na porta do motorista, pela a condutora que fazia a ultrapassagem na conversão.

A mulher que trabalha numa loja que fica próxima ao local do acidente, sofreu escoriações no ombro e nas pernas, foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal

