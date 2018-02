Fazendeiro é morto por amante e pela família dela após chantageá-la com imagens íntimas em MT

De acordo com a Polícia Civil, Moisés era casado e tinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher, também casada, que era vizinha dele. Os dois estavam juntos há cinco anos e planejavam deixar os respectivos parceiros para assumirem o relacionamento.

Moisés frequentava a casa da família da amante e estava se separando da atual mulher para ficar com ela, que voltou atrás e decidiu não se separar. As investigações apontam que o fazendeiro passou a pressionar a amante para que ela se separasse, ameaçando mostrar fotos e vídeos deles ao marido dela.

Então, se fazendo de vítima, a mulher inventou uma história ao filho, dizendo que era abusada sexualmente e ameaçada com uma arma pelo fazendeiro vizinho.

Conforme a polícia, o filho da amante acreditou na versão e contou para o pai que também acreditou na história da mulher. Na tarde do dia 29 de janeiro, o marido fez com que a mulher ligasse para Moisés e o chamasse para se encontrar com ela.