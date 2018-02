Costa Rica: segundo vereador, população aprova apoio financeiro que a Prefeitura concedeu para o Clube do Laço

De acordo com o vereador Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), a maioria da população é a favor do apoio financeiro que o Governo de Costa Rica-MS ofereceu para a realização do 11º Encontro Estadual de Laço Comprido. Na semana passada, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei, autorizando o Executivo costarriquense a repassar R$ 55 mil ao Clube do Laço Três Divisas, entidade organizadora do evento.

Na sessão plenária da Câmara de Costa Rica, realizada na noite de segunda-feira (05/02), ao fazer uso da tribuna, o vereador Tonin Félix explicou que ele fez uma espécie de enquete nas redes sociais, perguntando para os internautas se eles eram ou não a favor do Governo Municipal destinar dinheiro para a realização do evento, popularmente chamado de “Festa do Clube do Laço”.

“Na pesquisa, feita nas redes sociais, tivemos mais de 150 comentários: deu 83% favoráveis e 17% contrários. Isso quer dizer que nós acertamos na concessão de recursos financeiros para realização da festa”, ressaltou Tonin Félix.

O 11º Encontro Estadual de Laço Comprido aconteceu de 02 a 04 de fevereiro em Costa Rica. Na sessão plenária do dia 29 de janeiro, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade de votos, o Projeto de Lei n° 1.210/2018, de autoria do prefeito em exercício à época, Roberto Rodrigues. Com a ratificação da proposta, a Casa de Leis autorizou a Prefeitura a repassar R$ 55 mil ao Clube do Laço Três Divisas, como forma de apoiar financeiramente a realização da festa.

“O repasse à entidade encontra respaldo na Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva, onde foram estabelecidas as diretrizes para a formalização de parcerias entre o Poder Público e a sociedade civil, com o objetivo de ampliar o acesso da população às condições de exercício dos direitos culturais, inscritos no art. 215 da Constituição Federal”, segundo informou Roberto Rodrigues, em um trecho da justificativa que acompanha o projeto encaminhado para votação na Câmara.

Para o vereador e líder do prefeito na Câmara, Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), o apoio financeiro oferecido para a realização do evento é uma forma de fomentar e valorizar a cultura no município. “O projeto que nós aprovamos exige que o Clube do Laço use os recursos repassados para incentivar, promover e divulgar a cultura regional, sobretudo o esporte do laço comprido, que faz parte das nossas tradições”, enalteceu o parlamentar municipal.

A prova do laço consiste em laçar o boi que é solto à frente do competidor montado a cavalo. É uma modalidade esportiva que exige habilidades de montaria e técnicas aprendidas com muito treino. Além do peão, o equino também precisa ser treinado.

FOTO/LEGENDA: O 11º Encontro Estadual de Laço Comprido aconteceu de 02 a 04 de fevereiro em Costa Rica e contou com apoio financeiro do Governo Municipal. (Foto/Crédito: Divulgação).

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: Divulgação

