Controle de Vetores realiza palestra, na ESF Sibipiruna, sobre perigos do Aedes Aegypti

Na tarde da última terça-feira, 06, a equipe de Controle de Vetores de Chapadão do Sul realizou uma palestra na ESF Sibipiruna, para todos os presentes no local, de conscientização sobre os perigos trazidos ao humanos através o Aedes Aegypti.

No local, a equipe montou sua estrutura contendo uma maquete, materiais explicativos e um microscópio, onde exemplificaram os cuidados que a população deve ter em seus lares.

A Campanha é “10 minutos contra o Aedes Aegypti: Tire um tempinho do seu tempo e tome uma atitude”, pois isto é o necessário para proteger você, sua família e toda a comunidade das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika, febre amarela e chikungunya.

Uma semana é o tempo médio do chamado ciclo de vida do mosquito. Ou seja, o período que ele precisa para passar da fase de ovo para mosquito adulto.

Já os dez minutos é o necessário para fazer uma checagem semanalmente na sua casa, nos locais onde normalmente as fêmeas postam os ovos. Evitando que novos mosquitos cheguem à fase adulta, também freamos a transmissão de doenças.

Veja algumas dicas importantes para a eliminação dos criadouros:

– caixas d’água devem estar totalmente vedadas, evitando a entrada e saída de mosquitos;

– calhas devem ser limpas, sem folhas e sujeira;

– galões, tonéis, poços, latões e tambores devem sempre estar totalmente vedados;

– qualquer objeto que acumule água deve ser eliminado: pneus velhos devem ser guardados em locais cobertos, enquanto garrafas vazias precisam ser empilhadas com a boca sempre para baixo;

– limpe ralos e coloque telas de proteção;

– até bandejas da geladeira podem virar criadouros, então elas devem estar limpas e secas;

– jamais coloque água nos pratinhos de vasos de planta; preencha com areia e lave semanalmente estes recipientes;

– vire baldes e vasilhames da área de serviço de boca para baixo;

– se você usa lonas para cobrir objetos ou entulho, garanta que elas estejam bem esticadas, evitando a formação de poças;

– piscinas e fontes devem estar sempre limpas e tratadas com os produtos específicos para isto.

Ficar livre dos malefícios causados pela dengue, zika e chikungunya é fácil, mas depende do esforço de todos. Se cada um fizer a vistoria semanal e acabar com os criadouros do Aedes aegypti, toda a população de Chapadão do Sul ganha em saúde e bem-estar.

*Assecom PMCS

