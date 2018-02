Chapadão do Céu ganhará uma base do SAMU

A cidade de Chapadão do Céu ganhará uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A conquista se dá pelos esforços prefeito Rogério Graxa e da Secretária de Saúde, Verônica Wottrich, que apresentou estudos de viabilidade para receber tal benefício.

A nova estrutura, que contará com uma ambulância de suporte básico, ficará instalada na quadra da Secretaria de Saúde. As obras foram iniciadas nessa quarta-feira, dia 07 de abril, e devem ser finalizadas em 90 dias, no início do mês de maio.

O SAMU funcionará 24h por dia e atenderá urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas. Além de realizar o transporte de pacientes para unidades de referências como Jataí, Rio Verde, Santa Helena e Goiânia.

Segundo a Secretária de Saúde, Verônica Savatin Wottrich, o custeio é do Governo Federal e foi garantido através de apresentações de estudos. “A Secretaria desenvolveu um levantamento e mostramos em assembleias regional e estadual que nenhuma unidade do SAMU atendia nosso município. Apenas cinco cidades da região Sudoeste de Goiás conseguiram o benefício, dentre elas Chapadão do Céu”, explica.

Atualmente, a cidade conta com quatro ambulâncias, dentre elas uma de suporte avançado com UTI móvel. Os serviços são custeados em 100% com recursos próprios do município. Agora, com a base do SAMU, a cidade receberá mais um suporte e auxilio do governo federal.

“São benefícios que gerará um transporte mais rápido e eficiente, além de menos custos para o município. O transporte de pacientes serão feitos através da ambulância de UTI e a do SAMU, o que garante melhorias para a saúde da população”, conclui Verônica Savatin.

