Câmara projeta devolução de 2 milhões de reais para construção do Paço Municipal

Durante a primeira sessão ordinária de 2018, realizada na noite desta segunda-feira (05) o Presidente da Câmara, Toninho Assunção anunciou que está projetando a devolução de aproximadamente 2 milhões de reais neste ano para o executivo.

Toninho ressaltou que em conversa com os vereadores e com o Prefeito João Carlos Krug, uma das principais demandas do município hoje é a construção do paço municipal, uma vez que Chapadão do Sul tem um elevado custo mensal com aluguéis de prédios, o que onera custos direto aos cofres do município, segundo Toninho, o prédio em que a prefeitura encontra-se instalado está alugado a doze anos pelo município e todos os valores gastos com a locação do prédio poderiam ser investidos diretamente em melhorias na cidade.

O Presidente do Legislativo afirmou que fará uma gestão econômica para que possam ser devolvidos 2 milhões de reais ao executivo que serão aplicados na construção do paço municipal, que já conta inclusive com a área específica para este fim, segundo ele, são 5.000 m² que comportarão um prédio moderno e que eliminará o custo mensal com a locação do atual prédio.

“A Câmara quer ser parceira da prefeitura, e neste momento queremos unir forças em prol de Chapadão do Sul por isso vamos nos empenhar para que o recurso seja devolvido e empregado na construção de um prédio próprio para a prefeitura municipal” Enfatizou o Presidente.

Comentários