Associação “Olhar pelo Próximo” realiza 432 atendimentos oftalmológicos gratuitos em Figueirão

A Prefeitura Municipal de Figueirão, em parceria com a Associação Olhar pelo Próximo, através da Secretaria de Saúde e com apoio da Câmara Municipal, realizou uma Campanha de Saúde Visual, com Médicos Oftalmologistas no município.

Os serviços foram divididos em duas etapas. No primeiro momento foram realizados apenas os agendamentos (inscrição para atendimento). E a partir da segunda-feira (05/02), as consultas com médicos especialistas. Tanto os agendamentos quanto as consultas, foram realizados na Câmara Municipal de Figueirão e toda a população foi atendida gratuitamente.

A Associação “Olhar pelo Próximo”, foi criada no Estado de Goiás, com o intuito de atender a população carente na área de oftalmologia, fomentar parcerias e ideias inovadoras para que toda a estrutura de exames e consultas cheguem aos lugares mais distantes do Brasil. Conta com profissionais altamente capacitados, equipe completa para atender os mais diversos casos e complexidades. Tem equipamentos de última geração para melhor diagnóstico dos pacientes e com isso encaminhar para seu tratamento especifico.

A Secretaria de Saúde montou um ponto de atendimento no local, com aferição de pressão arterial e testes de glicemia e diabetes, para verificar quais pessoas estavam aptas a realizar os exames de vista. “O objetivo é proporcionar à população um atendimento médico-especializado e instrutivo à população, que muitas vezes não tem acesso a uma especialidade dessas”, falou o Secretário Municipal de Saúde, Giovanni Bertolucci.”

O prefeito Rogério Rosalin e o vice-prefeito Fernando Martins estiveram visitando os consultórios montados na Câmara Municipal, em companhia dos vereadores Edegar de Lima e Tiago Pernambuco, ambos patrocinadores desse evento, tendo sido os vereadores responsáveis por mais essa conquista para a população figueirãoense.

Fonte: Assecom/PMF

