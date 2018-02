Presidente do Legislativo Paulo de Pádua reúne pastores para reestruturação da OPEC

Com o objetivo de reestruturar a OPEC – Ordem dos Pastores Evangélicos de Chapadão do Céu, o Presidente da Câmara Paulo Sérgio A.de Pádua, convidou os pastores evangélicos, igreja católica e representantes das igrejas do município, para uma reunião na Câmara Municipal de Vereadores, o encontro foi realizado nesta segunda feira dia 05 de fevereiro/2018.

Na oportunidade foram debatidos vários assuntos de interesse das igrejas, como a reestruturação e atualização dos documentos da OPEC. A reunião contou ainda com a presença dos vereadores: Roneilce Barbosa, Francisco Ronildo Galdino, Sérgio Barbosa, Walter Rosa e Marquinhos Navarini.

O Presidente Paulo de Pádua colocou a Câmara Municipal a disposição da OPEC, destacando que após a regularização dos documentos, os vereadores podem colocar em votação o título de entidade pública municipal, para na sequencia iniciar a busca de benefícios, citando o exemplo de um ônibus que poderia ser solicitado para atender a população em viagens para retiros, congressos, entre outros.

“Quando a OPEC estiver com todos os documentos em dia, podemos reivindicar junto a Receita Federal, um ônibus desses que são aprendidos e podem ser repassados aos municípios. Podem também buscar recursos para realização de eventos ecumênicos, buscando reunir evangélicos, católicos, entre outros” Destacou Paulo A.de Pádua.

Na reunião ficou marcado para o dia 20 de fevereiro, na Igreja Batista, Rua Cedro Leste 520, às 08:00hs, a eleição da nova diretoria da OPEC, bem como a elaboração do plano de trabalho para 2018.

*Assessoria

