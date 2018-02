Posto de Agente Financeiro da CEF é novamente assaltado em Chapadão

Eram cerca de 12hs45 de hoje quando um homem magro, alto, cor parda, de capacete e arma na mão entrou na sala do agente financeiro da CEF (Caixa Econômica Federal) de Chapadão do Sul. Levou uma quantidade razoável de dinheiro cujo valor não foi revelado. O criminoso ainda levou um celular e R$ 10,00 de um trabalhador que estava no local. Este foi o segundo ataque no período de três meses no mesmo local. No dia 7 de dezembro foi usada uma moto furtada em Chapadão do Céu na fuga. Ela acabou localizada pela Polícia Militar atrás da Discautol, na Avenida Onze.

As polícias Civil e Militar estão mobilizadas em busca de pistas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. No ano passado os dois homens sumiram logo após o ataque. Um deles não escondeu o rosto, sugerindo que não é da cidade. Já no assalto de hoje – segundo fontes – tinha mais um comparsa na parte de baixo da agência e ambos escaparam de bicicleta. A seguir mais informações

