Motorista de caminhão é preso ao transportar droga dentro de caixa-d’água

A droga apreendida em uma caixa-d’ água, em Campo Grande, pesou 2,1 toneladas e seria levada para Goiânia, conforme declarações do preso pelo tráfico à polícia. O flagrante foi na tarde de segunda-feira (5), na BR-060.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia uma fiscalização de rotina quando parou um caminhão que transportava uma caixa d´água. Os policiais perceberam que o motorista do veículo, de 37 anos, ficou muito nervoso, estava fora de rota, o cheiro estava forte e as informações que constavam na nota fiscal não batiam.

O motorista então confessou que havia sido contratado em Aparecida de Goiânia (GO) para transportar uma carga de drogas e para isso receberia dinheiro.

O caminhão foi levado até à delegacia da PRF, onde a caixa-d’água foi aberta com ajuda do Corpo de Bombeiros. Dentro havia 1.916 tabletes de maconha, que totalizaram 2,1 toneladas, e 2,1 quilos de haxixe.

Diante do flagrante, o motorista deu mais detalhes do tráfico. Falou que trabalhava há 8 anos na região de Goiânia transportando melancia e que ao final da safra, recebeu convite do patrão para levar a caixa-d’água até Ponta Porã, município sul-mato-grossense vizinho ao Paraguai.

Ele fez a viagem, chegando em Ponta Porã no dia 17 de janeiro. Ficou na cidade por uma semana, deixou o veículo com um homem paraguaio, recebeu dinheiro e voltou de ônibus para casa, em Aparecida de Goiânia.

No dia 4 de fevereiro, um homem o buscou em casa e o levou até Maracaju, onde pegou o caminhão com a caixa-d’água já com a droga e levaria para Goiânia.

O motorista disse ainda à polícia que no caminhão havia um rádio por onde se comunicava com batedores que estavam em pelo menos dois veículos. No veículo foi encontrada uma arma calibre 20, de uso permitido, com 5 munições intactas e dois celulares.

