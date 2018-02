Mega-Sena pode pagar R$ 56 milhões nesta terça-feira

Excepcionalmente, serão três concursos nesta semana, como parte da “Mega Semana do Carnaval”. Além do sorteio desta terça, haverá outro na quinta (08); o último será no sábado (10). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.