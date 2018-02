Cruz Vermelha Brasileira MS, Busca Novos Voluntários.

A Cruz Vermelha Brasileira MS, por meio da equipe que atua em Chapadão do Sul , Realizara formação novos voluntários , que irá ocorrer no dia 14 e 15 de fevereiro de 2018 com Início Previsto para as 17h 30 MS , Novos Voluntários Irão atuar na cidade e na região

O treinamento será realizado na Cidade de Chapadão do Sul.

Interessados em ser voluntários, deverão acessar o Link Abaixo e preencher um cadastro básico, nesse devera selecionar a cidade de Chapadão do Sul e qual departamento que possui interesse em ingressar e aguarda onde equipe entrara em contato.

Áreas de atuação:

Socorro e Desastre

Promoção à Saúde

Juventude

Doações

Primeiros Socorros

Programas Comunitários

Comunicação

Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse social e comunitário, melhorando a vida das pessoas. A Cruz Vermelha Brasileira – Mato Grosso do Sul mantém um corpo de voluntários capacitados e atuantes, que trabalham em diversas áreas. Você pode contribuir com suas habilidades ou simplesmente com sua vontade de ajudar.

Condições para se tornar voluntário na Cruz Vermelha Brasileira – Mato Grosso do Sul

– Acreditar e fazer valer os Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho: Humanidade, Independência, Imparcialidade, Neutralidade, Unidade, Voluntariado e Universalidade;

– Dispor de tempo para conciliar o serviço voluntário com outros interesses e compromissos;

– Comparecer às capacitações, treinamentos e reuniões de voluntários;

– Ter mais de 18 anos (caso contrário, será necessária autorização dos pais ou responsáveis por escrito).

Qual quer dúvida Poderá entra em contato com equipe pelo fone (67)9 9940 2636 ou (67)9 8431 2489, telefone vale para o serviço 24h de atendimento .

http://cruzvermelhams.org.br/03_seja_voluntario

