Comunidade de Santa Tereza recebe resfriador de leite da AGRAER

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, em parceria com a AMPRUST (Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Quilombola de Santa Tereza) na ultima sexta-feira (02) realizou a instalação de um tanque resfriador de leite, cedido pela AGRAER, como parte do Programa Leite Forte, fortalecendo a agricultura familiar.

Este resfriador é utilizado de forma comunitária beneficiando 4 produtores rurais, o mesmo foi instalado na Faz. Cabeceira da Pontinha de propriedade do Senhor Onofre de Amorim Malaquias, na Comunidade de Santa Tereza.

O resfriador de leite reduz o custo do transporte, pois o leite pode ser coletado até de três em três dias, reduzindo a necessidade de estocagem do leite na usina; a estocagem é feita na propriedade, reduzindo a necessidade de seu beneficiamento nos finais de semana.

Os benefícios esperados para o produtor, melhoria da qualidade da matéria-prima, redução das perdas com o leite ácido, maior possibilidade de ganhos com a bonificação, redução de valor do frete, flexibilidade nos horários de ordenha e recolha na propriedade, leva a uma melhor qualidade de vida ao produtor.

Fonte: Assecom/PMF