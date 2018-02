Centro de Convivência do Idoso inicia atividades de 2018

O Centro de Convivência do Idoso, da Secretaria Municipal de Assistência Social, inicia as atividades de 2018. O grupo da melhor idade Estrela do Céu já tem encontro marcado toda sexta-feira das 13h30 às 17h30.

De acordo com a Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Rosângela Galdino, mais de 70 pessoas com idade entre 50 e 80 anos compõem o grupo. Nos encontros, elas realizam atividades de artesanato e recreativas. Para 2018 estão previstas ainda aulas de canto e dança.

“Nós realizamos bailes para o grupo e atividades externas, como piquenique e visitas ao Parque Aquático, por exemplo. Pelo menos uma vez por mês também viajamos para visitar bailes de outras cidades. E, uma vez por ano fazemos uma grande viagem com o grupo para o litoral”, afirma Rosângela.

Os interessados em participar do grupo Estrela do Céu, precisa comparecer no Centro de Convivência do Idoso, na Avenida Plutão com a Rua Caraíba, levando em mãos RG e CPF. Além disso, é preciso ter idade igual ou superior a 50 anos.

*Assecom PMCC

