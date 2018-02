Chapadão do Sul tem 18 mil veiculos cadastrados no Detran

O Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, de Chapadão do Sul divulgou no começo do mês de fevereiro a quantidade de veículos registrados no município. No dia 1º de fevereiro o município contava com 18.348 veículos, sendo 157 a mais de quando iniciou a campanha de transferência de veículos para Chapadão do Sul, no final de novembro de 2017.

Contando apenas dias úteis, a média de carros registrados em Chapadão do Sul por dia é de 3,20. Esse resultado é sinônimo de investimento para Chapadão do Sul, pois metade do valor arrecadado com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) retorna para a localidade onde o veículo está registrado. Ou seja, é dinheiro que deixa de circular em Chapadão do Sul, onde poderia ser revertido em obras e melhorias por parte da administração municipal.

A campanha continuará permanentemente, pois a Prefeitura de Chapadão do Sul compreende a importância dos moradores do município em transferirem a placa do seu veículo para Chapadão do Sul.

Mudar esta situação também é muito simples. Basta o proprietário do veículo ir até a agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), na Avenida Goiás, número 540, e fazer a transferência. No caso de veículos novos, é só fazer o registro e emplacar já em Chapadão do Sul.

Portanto, a dica é fazer com que o dinheiro do seu IPVA se transforme em investimentos para nosso município. É a garantia de mais obras, melhorias na saúde, educação e muito mais.

*Assecom PMCS

Comentários