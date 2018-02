15º Costa Folia terá duas matinês com animação da Banda Estrela Super Som e do Bonde “Os Tentação”

Começa na sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018, a partir das 22 horas, a 15ª edição do Costa Folia. A festa será realizada no Centro de Eventos Ramez Tebet e terá quatro noites e duas matinês tudo com entrada franca.

Conforme a organização da 15º Costa Folia, as matinês serão no domingo (11) e na terça-feira (13), e terá animação da Banda Estrela Super Som nos dois dias e a apresentação do Bonde “Os Tentação” na tarde de terça-feira.

Durante as matinês os candidatos a Rei Momo e Rainha Infantil, e ainda Fantasia Luxo (1ª e 2º lugar), Fantasia Originalidade (1º e 2º lugar), Folião Mais Novo (1º e 2º lugar), Folião Mais Animado (1º e 2º lugar), todos na categoria infantil serão premiados com troféus e medalhas. A organização do evento também estará homenageando durante as matinês o Pai e Mãe mais animados.

As inscrições dos candidatos serão feiras no domingo (11), das 15h às 16h30, em seguida todos os inscritos estarão se apresentando no palco do evento para avaliação dos jurados. Na terça-feira (13), a partir das 16h30 haverá a premiação.

“Estamos organizando o Costa Folia para animar não só os adultos, mas também crianças e adolescentes para curtirem o melhor carnaval do interior de Mato Grosso do Sul”, enfatizou a subsecretária de Administração e coordenadora do evento, Liliane de Campos, que convida a todos para prestigiarem a 15ª edição do Costa Folia.

O prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa, destaca que a organização do Costa Folia vai garantir total animação aos foliões. “A parceria pública com a iniciativa privada, consegue que a cada ano se realize uma festa animada e muito organizada. Tenho certeza que será um dos maiores Costa Folia que o Município já teve”, garante.

Shows

Com animação do Grupo Sambô, dupla PPA – Pedro Paulo & Alex, Banda Homem de Lata, dupla Cácio & Marcos e a Banda Estrela Super Som, o 15º Costa Folia promete superar as expectativas dos organizadores.

A 15ª edição do Costa Folia que será realizada de 09 a 13 de fevereiro de 2018 é uma realização da Administração Municipal de Costa Rica em parceria com a Prates e Prates, Live Eventos e a Peres Store.

Waldeli enfatizou ainda que várias cidades da região não realizarão o carnaval e com isso Costa Rica deverá receber muitos turistas, o que trará um impacto econômico positivo para o comércio local como um todo. “É importante destacar o fomento a atividade comercial que o Costa Folia proporcionará na economia local”.

Confira abaixo a programação dos shows:

• 09/02 – Sexta Feira: Show com a Banda Cácio & Marcos;

• 10/02 – Sábado: Show com o Grupo Sambô;

• 11/02 – Domingo/Matinê: Concurso de fantasias categoria infantil e Show com a Banda Estrela Super Som;

• 11/02- Domingo/Noite: Apresentação Bonde “Os Tentação” e a noite Show com o Grupo Homem de Lata;

• 12/02 – Segunda: Show com a Dupla Pedro Paulo & Alex (PPA);

• 13/02 – Terça/Matinê: Apresentação do Bonde “Os Tentação”, Premiação das Fantasias Infantis e animação da Banda Estrela Super Som.