Secretaria de Educação realiza palestra com foco no rendimento escolar

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, realizou uma palestra com foco no rendimento escolar, para encerrar a abertura oficial do ano letivo de 2018. Ministrada para professores e seus conjugues, o evento trouxe o palestrante Luiz Alberto Silva, que é PhD, Neuropsicoterapeuta Multifocal, Parapsicólogo clínico (Sistema Grisa), Psicoterapeuta Transpessoal, Sexólogo e profissional Coach.

Luiz ministrou sobre a importância do neurorelacionamento multifocal na família, e a importância desses relacionamentos com foco no rendimento escolar. A palestra é uma revolução, fruto de 17 anos de pesquisa. E, Chapadão do Céu foi a terceira cidade do país a receber tais conhecimentos.

“A conclusão da minha pesquisa é que os alunos estão pedindo socorro, os pais e os professores tem pedido socorro emocional. Estamos atravessando em todas as escolas um problema da desconstrução da família, e isso tem refletido em sala de aula”, afirma.

Por isso, a palestra orientou os professores em três eixos emocionais. Primeiro, o intrapessoal, visando a necessidade de todas as pessoas conhecerem como funciona a mente humana, através da psicologia multifocal desenvolvida pelo Doutor Augusto Cury. O segundo ponto abordado foi a relação interpessoal, entre marido e mulher. Nesse caso, foi apresentado a Linguagem do Amor, uma ferramenta que, se utilizada, pode gerar uma boa relação entre a família. E o terceiro eixo, no neurorelacionamento na sexualidade.

“Com isso criamos uma energia dentro da família e isso transforma o aluno, que chega na escola mais tranquilo, menos irritado e mais concentrado. A nossa pesquisa mostra que em qualquer sala de aula, 70% dos alunos entre 13 e 16 anos estão desconcentrados. Então, é preciso essa educação socioemocional para lidar com o aluno e com a família. Esse é o grande papel da escola nos dias de hoje”, explica Luiz Alberto.

A palestra dinâmica apresentou questionários aos professores para que os mesmos pudessem interagir entre si e entender melhor as ferramentas propostas. Luiz garante que Chapadão do Céu recebeu o que tem de mais inovador na área da motivação e da educação, com foco nos neurorelacionamentos multifocais.

“A partir dessa palestra, os professores terão uma outra forma de enxergar a educação, pois vai levar ferramentas capaz de mudar o seu dia a dia, como é o caso da ferramenta do silêncio. A maioria das pessoas são impulsivas, não param para pensar. E nós temos que pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro. Quem colocar isso em prática, terá bons resultados no seu ano letivo”, conclui.

*Assecom PMCC

