Projeto Pingo D’Água oferece atendimento odontológico gratuito em Chapadão do Sul

Iniciou nesta segunda-feira, 05, o Projeto Pingo D’água em Chapadão do Sul. Criado pela Famasul/Senar e trazido para o município por meio do Sindicato Rural, o projeto conta com o apoio da Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Saúde.

O objetivo do programa é oferecer atendimento odontológico no município, de forma gratuita, promovendo saúde, cidadania e prevenindo a existência de doenças bucais.

Com 12 anos na estrada, essa é a primeira vez que o Projeto vem a Chapadão do Sul, e atenderá 24 pessoas por dia, sendo 12 pelo turno da manhã e 12 pelo turno da tarde.

Para agendar a consulta o sul-chapadense deve procurar a ESF’s mais próxima de sua residência, portando CPF, RG e Cartão do SUS.

O ônibus possuí um completo maquinário para realização de obturação, extração, limpeza e aplicação de flúor. Os procedimentos são realizados pelo dentista Lucas Fonseca Bedani.

O projeto ficará no municio entre os dias 05 e 24 de fevereiro. Do dia 05 até o dia 17 de fevereiro o ônibus atenderá a população da cidade, na Praça de Eventos, já entre os dias 18 a 24 o projeto atenderá os assentados da Aroeira.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza os realizadores pela ação e apoia totalmente esses projetos que são de grande valia para os munícipes de Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

