Prefeitura de Chapadão do Sul investe para que Banda Municipal continue sendo destaque cultural

A Secretaria de Cultura e Esporte recebeu na semana passada os instrumentos da Banda Municipal de Chapadão do Sul que estavam sendo reformados e reparados. Além da reforma também foram adquiridos materiais de consumo permanente como coletes, armadura para bumbos, estantes porta partitura, baquetas, palhetas SAX e clarinete, óleos lubrificantes, peles para percussão e bocais para levantar instrumentos que estavam parados.

Até o momento já foram recebidos três instrumentos (1 trombone baixo, 1 trompete pocket e um barítono 4 chaves Bb) que estavam sucateados já sem funcionamento e posteriormente serão reparados mais 11 instrumentos para Banda Municipal.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte compreender a importância da Banda Municipal de Chapadão do Sul e trabalharam para entregar as melhores condições para que a Banda continue seu trabalho que é destaque no Mato Grosso do Sul e em outros Estados.

*Assecom PMCS

Comentários