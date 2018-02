MDB de Chapadão do Sul participou do lançamento da pré-candidatura de André Puccinelli

Integrantes do partido do MDB de Chapadão do Sul, participaram do ato de lançamento da pré-candidatura do ex-governador André Puccinelli, ocorrido no último dia 02 na cidade de Costa Rica.

Os medebistas foram ao município vizinho oficializar o apoio do partido, a pré-candidatura, atendendo convite do prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

O ato intitulado MS maior e forte, reuniu os integrantes do partido dos municípios de Costa Rica, Paraiso das Aguas, Chapadão do Sul e Alcinópolis.

A caravana do MDB de Chapadão do Sul, contou com cerca de 15 membros do partido.

Comentários