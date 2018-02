Gestores de Alcinópolis vão até Assentamento acompanhar produção de farinha

No último sábado (03), o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, a secretária municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, Bruna Barbosa e a controladora interna, Poliani Oliveira, estiveram no Assentamento Santa Fé para acompanhar um processo experimental da farinheira.

Segundo a secretária, os presidentes do Assentamento testaram o equipamento para que em breve possam começar a produção em escala. “Além da farinha, os presidentes Ronaldo e Dionísio, juntamente com outros produtores, também estão se organizando para comercializar a mandioca embalada a vácuo”, explicou.

Na oportunidade, o prefeito Dalmy conheceu ainda a fabricação de tijolos ecológicos do produtor Nilson. “Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, será estudada a resistência do material para que possivelmente também haja a produção em escala dos tijolos”, garantiu o prefeito.

*Assecom PMA

