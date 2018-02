Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Guto não se conforma com o término do namoro com Benê e vai embora. Mitsuko exige que Noboru não conte para as filhas sobre sua doença. Fio pensa em fazer cursinhos para entrar na faculdade de Direito. Malu não diz a Edgar que se encontrará com JM. Benê promete às amigas que tentará conversar com Guto. Roney se emociona ao ver o grafite feito por Gabriel e Felipe. JM se insinua para Malu. Nena fica admirada com Flávio, o advogado que irá ajudá-la no processo de Vicente. Fio faz o teste para o comercial, e Luís se impressiona com ele. Malu convence JM a fazer um alto investimento para garantir seu projeto. Noboru conta a Telma e Tina sobre a doença de Mitsuko. MB não gosta de ver Malu e JM juntos. Tina se consola com as amigas. Benê ouve Guto reclamando de seu namoro com ela.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória e Vicente não se preocupam quando ficam sabendo que Inácio está em Morros Verdes. Lucinda deixa um envelope para José Augusto no hotel. Celina não conta a Alzira que assumiu a dívida pelo desfalque no caixa da sociedade. Tereza relata a Inácio e Izabel a conversa que ouviu entre Vasco e Delfina. Lucas passeia com Angélica pela aldeia. Henriqueta questiona Inácio sobre a volta de Maria Vitória. Tereza esconde de Delfina o papel com o telefone da pensão de Nicota. Tomaso se oferece para ajudar Natália, e Nicota o deixa trabalhar no lugar da moça. Bernardo sugere que Celina venda o vestido de Alzira para pagar a dívida com a sociedade. Lucerne se espanta com o valor doado por José Augusto para o orfanato. Lucerne se encontra com José Augusto na igreja. Eunice pede para continuar morando com Celeste. Alzira discute com José Augusto. Nicota guarda o bandolim de Inácio que Maria Vitória deixou na pensão. Celeste expulsa Lucinda de sua casa ao vê-la intimidar Eunice. Fernão chega ao Rio de Janeiro e aparece na Maison Dorée.

DEUS SALVE O REI

Diana finge para Virgílio que se sente mal. Ulisses se envolve com Selena. Diana devolve o anel para Afonso. Catarina avisa a Constantino que ele deve pedir logo a mão dela para Augusto. Heráclito concede a mão de Lucrécia a Rodolfo. Rodolfo não dá importância para Cássio, que aconselha o rei a averiguar melhor o reino de Alcaluz antes de se casar com Lucrécia. Romero descobre que Ulisses está namorando Selena. Martinho entrega a Virgílio um saco de moedas, liquidando a dívida da casa. Virgílio constata que Diana pegou o anel de seu baú e a chama de traidora. Rodolfo negocia o dote do casamento com Heráclito. Saulo provoca Ulisses no treino da academia. Afonso pede oficialmente a mão de Amália em casamento. Augusto decide conceder a mão de Catarina a Constantino.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Bruno se desespera ao ver Raquel ferida no chão. Rato se desfaz do carro que usou. Raquel é levada para o hospital. Rafael informa a Bruno que sua namorada corre o risco de ficar paraplégica e precisa ser operada. Nádia pede a Tônia que volte para Palmas. Gustavo pede mais dinheiro a Sophia para conduzir a audiência da guarda de Tomaz. Clara se preocupa com Raquel. Nicolau consola Bruno. Estela estranha o comportamento de Amaro. Juvenal decide se casar com Desirée e conta para Estela. Mercedes reza para Raquel recuperar os movimentos das pernas. Samuel enfrenta Sophia e se recusa a depor contra Clara. Patrick descobre que Jô e Henrique não são casados perante a lei e avisa a Elizabeth/ Duda. Rafael comenta com Laura e Lorena que Raquel pode ficar paraplégica. Desirée pede a um cliente que finja ser seu pai para Juvenal. Clara descobre que Gustavo irá julgar a sua causa. Sophia consegue uma nova psiquiatra para validar o laudo dado por Samuel a Clara. Patrick exige que a audiência seja anulada.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

UM CAMINHO PARA O DESTINO

CARINHA DE ANJO

BAND

AMOR PROIBIDO

Aynur contrata um desfile de Elif e vai embora no meio. Aynur liga para Hilmi e pede o divórcio. Behlul fica sozinho com Bihter e se desculpa. Bihter pede que Firdevs devolva a joia que comprou, mas Adnan não permite. Bihter vê Behlul tocando piano e se emociona. Behlul surpreende Bihter e a beija no ateliê.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Benjamin e Zoe se olham intensamente. Ele vai até ela, mas antes que alcance, é cercado por jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Zoe entrevista Benjamin. Oswaldo e Letícia conversam sobre Zoe. Gláucia falsifica a assinatura de Henrique e mostra para ele que fica impressionado. Ele a agarra e os dois se beijam por um tempinho. Wallace comenta com Esmirna que Melina é um android e ela não entende. Wallace explica que Melina é um robô. A festa de inauguração da Gudman segue cheia e animada. Uri elogia Benjamin para Monique. Na Gudman, Benjamin e Zoe estão sozinhos, eles brindam, cada um com sua taça de champanhe. Benjamin se aproxima de Zoe e a pega pela cintura. Ela não resiste. Raquel diz a Cesar que seu casamento acabou, mas ele diz que um relacionamento como o deles não pode terminar assim. Oswaldo cai na cilada de Henrique e é pego com cheques falsificados. O policial prende Oswaldo e é levado a força por Dudu enquanto Letícia protesta. Guto pergunta à Talita se está gostando da escola nova e ela responde que sim, mas que as pessoas de vez em quando a olham meio atravessada. Na praia, Guto diz que estava com saudade dela e os dois se beijam. Estela reage pasma, ao ouvir de Henrique sobre o golpe. É quando chegam Letícia e Raquel. Raquel diz que seu irmão sofreu uma armação. Zoe acorda com Benjamin, os dois estão tomando café quando o celular toca. Benjamin pergunta o que aconteceu e Zoe diz que seu pai foi preso.

