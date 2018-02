Homem tenta se jogar de cima da torre da claro em Chapadão do Sul ja é conhecido em mais de 200 cidades

O homem já passou por seis estados ameaçando se jogar de várias torres.

Foi identificado como José Carlos Conceição, 37 anos, andarilho que ameaçava se atirar de um torre telefônica da empresa Claro, localizada no centro de Chapadão do Sul.

Por mais de duas horas, o andarilho conseguiu chamar a atenção tanto dos policias e bombeiros, além de um dezenas de pessoas que passaram pelo local ou foram até a rua 10 para acompanhar o desfecho do caso.

Após várias horas e com a presença do prefeito João Carlos Krug, que atendeu o pedido dele, de uma passagem para recife, o Zé da Torre, como é conhecido, desceu da torre e foi levado para o CRAS, pela Assistência social, onde será fornecida um passagem para ele até Brasília.

Zé das Torres, exigiu a presença imprensa, onde ocorreionews, falou com exclusividade, onde relatou que é natural da Bahia, era fotografo, teve todo seu equipamento de trabalho roubado e ficou desempregado e por isso perambula pelo País.

“Passo fome, durmo na chuva, fico em rodoviárias e sou expulso deste locais, já tentei vender vários coisas nas ruas, mas sempre aparece um fiscal e não deixa eu trabalhar” afirmou Zé das Torres.

Ocorreionews descobriu que ele já passou por cinco estado e há relatos deste tipo de ocorrência, em mais de 200 cidades e sempre com a mesma história.

Ha relatos que existem até uma pagina no Face do Zé das Torres, contando os feitos do cidadão.

A nossa reportagem recebeu informações do delegado Dr.Lúcio Fátimo de Aparecida do Taboado, que em 2012 ele, esteve na cidade e usou da mesma artimanha para levantar grana.

