Sementes Germinex 40 anos de tradição produzindo sementes de qualidade e vigor

Nas últimas quatro décadas, a Soja se transformou na cultura agrícola brasileira que mais cresceu e se desenvolveu no país, tornando responsável por 60% da área plantada em grãos, o aumento da produtividade da Soja está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e à eficiência dos produtores.

A partir dessa nova perspectiva é que a Sementes Germinex, vem se consolidando, como destaque na produção de sementes com a mais alta tecnologia, levando para o campo, material com qualidade e vigor, com produção própria, rotação de cultura e alto investimento em tecnologia no manejo voltado a campo de sementes a Germinex vem produzindo sementes com alto nível de qualidade e pureza, que levou a empresa a ter o título de “Se é Germinex Nasce”, ditado que originou entre seus clientes produtores.

40 anos

No mercado há 40 anos, a Germinex se orgulha de ser uma das cinco sementeiras de soja existente na APROSSUL (Associação dos produtores de sementes e mudas do Mato Grosso do Sul), que no passado já chegou a ter 30 associados desta categoria, isto só confirma que para sobreviver neste mercado tem que ter ética e comprometimento em qualidade.

VEJA A GALERIA DE FOTOS

Na safra de 1978/79, a Germinex iniciou a produção de sementes, utilizando sempre tecnologia avançada no campo e ao longo de todo este tempo, a Germinex sempre procurou oferecer sementes de alto padrão, que assegura ao produtor, maior produtividade, devido a eficiência adotada na produção de seus produtos e o comprometimento de entrega sementes de alta qualidade.

Dia de Campo

Em comemoração aos 40 anos da empresa, a Sementes Germinex, que tem no comando uma família, composta por 4 irmãos, realizou um dia de campo especial, onde recebeu todos os convidados com um magnifico café da manhã, como lembrança especial comemorativa a esta data entregou brindes aos participantes e um magnifico churrasco encerrou esta confraternização.

O evento Dia de Campo, com a presença de mais de 200 pessoas, que vieram de vários municípios, foi marcado com a exposição das cultivares de Soja da Germinex, juntamente com seus parceiros Obtentoras de Genética: Monsoy, TMG, Soytech, Nidera e Biotech, que apresentaram na fazenda Jatobá, no município de Costa Rica, o que há de melhor no mercado de cultivares de soja para a região, bem como demonstrou as possibilidades das novas tecnologias para o plantio da Soja, com a certeza de se obter maior produtividade. Foi exposto também a Unidade de Tratamento de Sementes (TSI) em parceria com a Bayer oferecendo novos produtos para o tratamento de semente.

O objetivo principal era, portanto, proporcionar, aos agricultores, técnicos, consultores e revendas parceiras, a interação de informações, apresentar novos lançamentos de cultivares, através da Tradição da Sementes Germinex, uma oportunidade para sojicultores reciclarem suas informações no campo.

Maiores informações nos telefones: 67.3247.7600 ou 9.9963.3853

Comentários