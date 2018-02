Projeto “MS Maior e Melhor” é lançado em Costa Rica com André Puccinelli pré-candidato

Na noite desta sexta-feira 02 de fevereiro de 2018 foi lançado em Costa Rica – MS o projeto “MS Maior e Melhor” com a presença do Ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun, o presidente da Funasa Rodrigo Sergio Dias e os senadores da república Waldemir Moka e Simone Tebet.

O projeto “MS Maior e Melhor” vem para colher informações das regiões e municípios em busca para que MDB, possa num futuro próximo apresentar um programa de governo que esteja de acordo com os anseios da sociedade.

Na oportunidade o presidente do Diretório Estadual do MDB e pré-candidato ao Governo do Estado André Puccinelli ao fazer uso da palavra agradeceu as representantes dos municípios presentes “Quero agradecer a todos que participaram desse encontro, em especial as lideranças e a população de Costa Rica em nome do Waldeli, que é um grande gestor e companheiro no MDB”. Reafirmando que é pré-candidato pelo MDB ao Governo do Estado.

“É uma oportunidade para debatermos políticas públicas para nossa região e também conversamos sobre as eleições de 2018. Como todos que disseram como um melhor projeto político para o Estado e a região Norte apoio a pré-candidatura de André Puccinelli ao cargo de governador do Estado”, enfatizou o empresário e prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa.

Durante o evento os Deputados Estaduais Junior Mochi, Márcio Fernandes, Renato Câmara, trouxeram contribuições e ideias para região de Costa Rica, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Camapuã, Figueirão e Alcinópolis possam se desenvolver cada vez mais.

O prefeitos Ivan da Cruz Pereira (MDB) Paraíso das Águas e os ex-prefeitos de Alcinópolis Ildomar Carneiro e de Camapuã Marcelo Duailibi.

O encontro contou com a presença de representantes de diretórios municipais, vereadores e autoridades de toda região que deixaram sua contribuição e apoio ao nome de André Puccinelli como pré-candidato a governador do Estado.

