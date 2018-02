Deputada Federal Tereza Cristina faz visita ao município de Figueirão

A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) esteve em Figueirão, onde visitou o prefeito Rogério e o vice-prefeito Fernando no gabinete da prefeitura, para tratar de diversos assuntos.

A deputada fez questão de fazer uma reunião com várias pessoas no auditório da prefeitura, também com funcionários e vereadores, onde a mesma relatou o papel do parlamentar federal, dizendo que hoje o político está criminalizado mas que ele tem um papel importante para decidir o futuro da população.

Em sua fala, o prefeito Rogério relatou a importância do trabalho que a deputada vem desenvolvendo para o Brasil, “às vezes reclamamos da ausência dela em nosso município ou de ações mais diretas, mas sabemos o tanto que ela tem trabalhado para o Brasil e por isso merece o nosso reconhecimento”, disse o prefeito.

A deputada trouxe boas notícias para Figueirão, se comprometendo nesse ano a trazer uma emenda de 500 mil reais para ser aplicado em infraestrutura, além de já ter disponibilizado uma escavadeira hidráulica e um caminhão compactador de lixo para o município.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

Assecom

