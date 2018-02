Administração do prefeito Graxa recupera estradas municipais

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana, continua o trabalho de recuperação e manutenção nas estradas rurais, estadual e municipal, que dão acesso ao município. Dessa vez, a CH 240 sentido Uniggel Sementes, recebeu manutenção.

Um trecho com mais de 38 quilômetros recebeu raspagem, revestimento primário com cascalho em trechos mais críticos e patrolamento. O serviço visa melhorar as condições de tráfego e garantir condições favoráveis para o escoamento de grãos e transporte escolar, por exemplo.

Os trabalhos que já foram realizados na GO 206, que dá acesso ao Parque Nacional das Emas, onde foi manuseado um trecho de cerca de 10 quilômetros, continuam na região do Pé de Galinha, sentido Fazenda Ancora, até o asfalto que dá acesso a Chapadão do Sul. Nesse caso, um trecho de 22 km receberá os revestimentos necessários.

De acordo com o Prefeito Rogério Pianezzola, a Prefeitura de Chapadão do Céu realizará serviços de recuperação e manutenção em todas as estradas rurais do município, no decorrer doa no. O objetivo é deixar as vias em perfeitas condições para um tráfego mais seguro e auxiliar a safra de soja, bem como o transporte escolar.

Os agricultores que tiverem cascalho à disposição, poderão entrar em contato com a Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana para que as equipes realizem os trabalhos necessários imediatamente. O telefone de contado é o 3634-1106.

