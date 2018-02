SIG/Polícia Civil esclarece sabotagem em maquinário agrícola em propriedade rural de Costa Rica

No segunda-feira (29), um proprietário rural procurou a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, e relatou que uma colheitadeira fundiu o motor no dia 19, e que ao realizar a manutenção, os técnicos encontraram areia no compartimento do motor do maquinário agrícola.

O empresário rural revelou ainda que o prejuízo ultrapassa R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Conforme informações do Delegado da Polícia Civil de Costa Rica, Dr. Alexandro Mendes Araújo, a GTO prestou o atendimento preliminar e o SIG (Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil) assumiu as diligências.

Na tarde desta quinta-feira (1), os investigadores encerraram o caso concluindo que o dano foi causado de forma criminosa, identificando que o autor foi um funcionário da fazenda.

Interrogado, o suspeito confessou o delito e foi indiciado por dano qualificado.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários