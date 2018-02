Secretaria de Educação realiza abertura oficial do ano letivo de 2018

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, realizou nessa quinta-feira, 01 de fevereiro, a abertura oficial do ano letivo de 2018. O evento reuniu cerca de 130 profissionais da educação, entre professores, gestores, orientadores pedagógicos e jovens do programa Meu Primeiro Emprego.

A Secretária Municipal de Educação, Lea Rorhig Rigodanzo, explica que o encontro pedagógico tem como objetivo manter a qualidade do processo de ensino e aprendizagem do município nesse ano letivo. E, discutir as ações que geraram resultados positivos e aquelas que precisam ser melhoradas e renovadas.

“Nós organizamos o encontro pedagógico todo início de ano e também no começo do segundo semestre. É uma forma de capacitação dos professores. Além de apresentarmos os novos profissionais e proporcionar um momento de interação entre eles”, afirma Lea.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica Municipal, Rozane Pelizon Filipin, o cronograma, preparado pela Secretaria de Educação, é bem completo e disponibilizou informações que facilitarão o dia a dia desses profissionais. O evento apresentou a importância do trabalho em equipe para a geração de resultados positivos e o estudo da Matriz Curricular.

O cronograma da abertura oficial do ano letivo também contou com participação do FAZ – grupo de jovens mulheres sucessoras do agronegócio. Em parceria com a Secretaria de Educação, o grupo realizará atividades sobre o agronegócio com os alunos de 9º ano, através de visitas nas fazendas, semana do Agronegócio nas escolas, e concursos relacionados ao tema.

Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, serão desenvolvidas várias ações de aprendizagem junto aos alunos de todas as idades sobre o programa de coleta seletiva e a importância do mesmo para a sustentabilidade do município.

Além dos profissionais da Educação, também estiveram presentes no evento autoridades municipais, secretários, e os vereadores Roni Barbosa, Paulo de Pádua, Luiz Alberto e o professor Mauri Wierrbicki.

O encontro pedagógico continua amanhã, sexta-feira, durante todo o dia na Escola Municipal Dona Amélia Garcia Cunha, onde serão discutidos assuntos relacionados ao planejamento e organização das salas para recepcionar os alunos. E, será encerrado às 19h, com palestra com Dr. Luís Alberto Silva sobre relacionamentos multifocais, na Câmara Municipal de Chapadão do Céu.

