Sala do Empreendedor disponibiliza novos canais de atendimento para empreendedores de Chapadão do Sul

O município de Chapadão do Sul possui hoje, cerca de 2000 empresas ativas no cadastro municipal, destas 1.100 são microempreendedores individuais.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, tem atuado com frequência no favorecimento dos pequenos negócios locais e atende mensalmente cerca de 400 MEIS que atuam nos ramos de comércio, indústria e serviços, através da sala do empreendedor, que presta serviços gratuitos para quem deseja abrir seu primeiro negócio no município.

Para otimizar as atividades desenvolvidas, foram criados novos canais de atendimento que trarão facilidade, desburocratização e agilidade na prestação dos serviços da sala.

O empreendedor individual que precisar de informações sobre formalizações de CNPJ, alterações (endereço, atividade, capital social e nome fantasia), baixa de CNPJ, solicitação de inscrição estadual, documentações para abertura de conta Jurídica, alvará municipal de fiscalização e funcionamento, alvará municipal de bombeiros, alvará municipal vigilância sanitária, declaração anual de receitas, impressão da guia do simples nacional, emissão de notas fiscais de serviço, dentre outros, poderá agora, solicitar serviços ou orientações via WhatsApp pelo número (67) 9-8409-6692, pelo Facebook através da página “Sala do Empreendedor Chapadão do Sul” ou ainda se preferir pelo e-mail: saladoempreendedor@chapadaodosul.ms.gov.br, todos os serviços são gratuitos.

Facilitar a abertura de novas empresas, regularizar as atividades informais, oferecer serviços, informações sobre a abertura, funcionamento e formalização de empresas, trazendo orientação e capacitação para Microempreendedores Individuais são as funções da sala do empreendedor, que é importante instrumento de apoio para os pequenos negócios de Chapadão do Sul.

A Sala do Empreendedor está localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, que fica na Avenida Quatro, n° 641, Centro – Centro.

Assecom pmcs

