Prefeitura de Figueirão garante assistência geral para o pequeno Produtor Rural

Para conseguir uma melhor produção tudo começa no preparo da terra, e nesse pensamento de planejamento a Prefeitura de Figueirão tem atendido os pequenos produtores rurais.

A Patrulha Mecanizada da Prefeitura de Figueirão está disponível para os produtores de até quatro módulos fiscais (280Ha), com limite de área a ser trabalhado por ano. O cadastramento dos produtores interessados se dá na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, nos meses de Junho e Julho de cada ano.

A Patrulha conta hoje com diversos implementos, o que possibilita com que o pequeno produtor rural do município tenha um incentivo a mais para melhorar a sua capacidade de produção.

Dentre as operações realizadas temos o levantamento de terraços, que é de suma importância para uma produção eficiente nos dias atuais, quando se fala muito em preservação do solo e do meio ambiente.

Hoje a patrulha mecanizada da prefeitura de Figueirão conta com 4 tratores, 2 grades, 1 niveladora, 1 plantadeira de milho e outros grãos, 1 forrageira para silagem, 2 carretas basculantes, 1 terraceador e 2 calcareadeiras.

Nesta semana estamos atendendo na região do Roncador, Chácara Morrinho de propriedade do Sr. Júlio Estevão de Melo, com gradagem e terraceamento.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos