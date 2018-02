Prefeitura de Chapadão do Céu renova convênio com a FUNEC de Santa Fé do Sul

Para promover a educação em nível superior, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu renovou o convênio com a Fundação Municipal de Educação e Cultura (FUNEC) de São Fé do Sul, em São Paulo. O Contrato prevê descontos na mensalidade de 26 cursos.

De acordo com a Secretária de Educação, Lea Rorhig Rigodanzo, esse convênio é realizado anualmente, afim de garantir benefícios a população de Chapadão do Céu. “Muitas são as pessoas que optam por estudar em Santa Fé do Sul. Por isso, garantimos os descontos para alunos que são daqui. Essa é uma oportunidade para fazer um curso superior, com valor reduzido”, explica Lea.

Os descontos são automáticos, mediante a matrícula na FUNEC. É importante que os interessados apresentem o comprovante de endereço de Chapadão do Céu, para confirmarem que são do município e que tem direito ao desconto.

Confira a seguir, os cursos e seus respectivos descontos a título de auxílio a educação / bolsa de estudos:

Cursos com 10% de desconto:

– Engenharia Civil

– Engenharia Agronômica

– Odontologia

– Psicologia

– Direito

– Enfermagem

Cursos com 25% de desconto:

– Administração

– Nutrição

– Educação Física

– Gestão Ambiental

– Gestão Sucroalcooleira

– Técnico em Aquicultura

– Letras

– Matemática

– Pedagogia

– Serviço Social

– Ciências Biológicas

– Turismo

– Análise Desenvolvimento Sistema

– Técnico em Enfermagem

– Técnico Prótese Dentária

– Técnico Segurança do Trabalho

– Técnico Saúde Bucal

– Complementação em Espanhol

– Fisioterapia

*Assecom PMCC

