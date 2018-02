Prefeitura de Chapadão do Céu declara Luto pelo falecimento do professor Adolfo

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, em nome da Secretaria de Educação, declara luto oficial em virtude do falecimento do professor Adolfo Horst Kurzmann, aos 64 anos, ocorrido na madrugada dessa sexta-feira, dia 02 de fevereiro, em Goiânia.

Durante o período de luto, as bandeiras do município, do estado e do País, ficarão hasteadas a meio mastro. O atendimento à população também foi suspenso, nessa sexta-feira, na Prefeitura Municipal, que fechou às portas. As escolas Dona Amélia Garcia Cunha e Flores do Cerrado também estão fechadas.

O luto é em consideração aos 21 anos que o professor Adolfo dedicou à rede municipal de educação. “Foi com muito pesar que recebemos hoje pela manhã a notícia do falecimento do professor Adolfo. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Nesse momento de dor, ofereço minhas condolências e peço que Deus conforte toda família”, lamenta a Secretária de Educação Lea Rorhig Rigodanzo.

*Assecom PMCC

