Prefeito Ivan se reuniu com estudantes do Curso Normal Médio

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) acompanhado da secretária de educação Inês dos Santos Pinho, esteve reunido com os alunos do normal médio para falar sobre o convênio que será firmado com o Estado e que irá garantir o estágio supervisionado para os estudantes do curso.

Na ocasião, o Prefeito explicou a satisfação em firmar parcerias na área da educação e citou um trecho do pensador Paulo Freire que diz:

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”.

Ivan Xixi reafirmou seu compromisso com a educação e citou a qualidade das escolas que já foram construídas no município e que estão em fase de conclusão.

A Secretária de Educação Inês dos Santos Pinho fez uns combinados com os estudantes explicando como o estágio deve acontecer, o que pode ser feito e o que deve ser evitado durante a permanência deles na Escola Municipal.

Presentes na reunião estavam 10(dez) alunos do curso normal médio, a diretora da Escola Estadual Kendi Nakai, professora Patrícia Bassan Trevisolli e a gerente de convênios Luciana Aimi.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

