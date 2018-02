Odilon reafirma candidatura ao governo e diz que campanha será feita com ética e transparência

O pré-candidato do PDT ao governo de Mato Grosso do Sul, Odilon de

Oliveira, acredita que a campanha eleitoral deste ano, do ponto de vista

financeiro, deve ser uma das mais pobres da história do estado, mas será

feita com outro tipo de riqueza: ética e transparência.

“Por tudo o que aconteceu em Mato Grosso do Sul e no Brasil nos últimos

anos, não tenho dúvida que o dinheiro para o financiamento da campanha

eleitoral será escasso. Mas isso não nos preocupa porque possuímos

valores que são os mais importantes na política e em toda a vida, como

dignidade, respeito à coisa pública, honestidade, transparência e

ética”, afirma Odilon, que reafirmou nesta sexta-feira (2) em Campo

Grande, que não existe a menor possibilidade dele disputar outro cargo

se não o de governador.

“Se ainda resta alguma dúvida em relação à minha disposição de concorrer

ao governo que ela acabe agora. O entendimento meu é o do meu partido é

um só. Sou pré-candidato ao governo e ponto final. Qualquer informação

contrária não merece nenhuma credibilidade” , garantiu Odilon.

O pré-candidato assegurou que é possível administrar bem Mato Grosso do

Sul, dentro da legalidade.

“É só aplicar o dinheiro dos impostos naquilo que a população

reivindica, como educação, segurança, saúde, e não permitir, em hipótese

alguma, que os recursos sejam desviados para a corrupção”, assegurou

Odilon.

Ele convocou a militância do PDT a “gastar muita sola de sapato” e

percorrer o estado, levando as propostas do partido. “Ninguém faz nada

sozinho. Conto com o apoio de todas as lideranças na construção do plano

de governo e na verdadeira cruzada que faremos em Mato Grosso do Sul

para apresentar ao eleitor o nosso projeto”, disse.

