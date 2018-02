Mais um assalto a mão armada em Chapadão do Sul

A onda de assaltos aos comércios de Chapadão do Sul, continua sem controle e deixando os comerciantes em pânicos. A situação é gravíssima, tanto que alguns deverão procurar a associação comercial para ver se está sendo feito algo para proteção do comercio local contra a onda de assaltos.

Na noite testa quinta-feira 1º de fevereiro, a vítima foi a proprietária de um comercio que vende Açaí, localizada no centro da cidade. Segundo a proprietária por volta das 22horas, dois homens, sendo que um deles estava com uma arma em punho, anunciou o assalto e levaram do caixa a quantia de R$ 623 reais.

Conta a proprietária que os marginais, estavam de casaco com capuz, calça jeans, calçado preto e com camiseta tampando o rosto. Os dois elementos fugiram em uma bicicleta.

Toda a ação dos marginais foi registrada pelas câmeras de segurança do local e estabelecimentos próximos.

