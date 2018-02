Demutran alerta que transporte individual de passageiros deve ser realizado apenas por profissionais credenciados

Devido as falsas informações recentes nas redes sociais, o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, de Chapadão do Sul alerta aos cidadãos sul-chapadenses que não existe UBER no município, ou qualquer outro tipo de aplicativo similar.

Os únicos veículos autorizados para o transporte individual em Chapadão do Sul são os Táxis e Mototáxis, que têm placa com o fundo vermelho e as letras brancas, além disso, os taxistas precisam ter formação para o transporte de passageiros. Esses motoristas têm curso especifico e estão cadastrados no Departamento, com seus veículos devidamente identificados.

O Demutran alerta para o perigo dos usuários em corridas clandestinas, onde os motoristas dos veículos não têm formação para o transporte de passageiros, colocando em perigo a vida dos usuários deste transporte.

O Demutran está disponível para mais informações sobre o assunto, o telefone para contato é o (67) 3562-6656. O Demutran está localizado na Rua 13, nº 765.

*Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Chap. Sul

