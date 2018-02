CRAS abre inscrições para grupo de gestantes

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Chapadão do Céu abre 20 vagas para o 9º Grupo de Gestantes Aconchego. Para participar, as interessadas precisam ter iniciado o pré-natal e ser residentes do município.

O primeiro encontro do grupo será realizado no dia 16 de fevereiro às 09h, no Centro de Convivência do Idoso. O 9º Grupo de Gestantes Aconchego terá duração de seis meses e as participantes receberão informações e orientações sobre assuntos relacionados a gravidez. Além disso, também serão desenvolvidas oficinas de artesanato, como bordado e crochê.

De acordo com a Assessora Administrativa do CRAS, Monique Costa Almeida, as pessoas devem comparecer ao CRAS, na Rua Cedro Leste, das 08h às 12 e das 14h às 18h. A matrícula é presencial e as futuras mamães devem apresentar os documentos pessoais, RG e CPF, comprovante de endereço, e o cartão do pré-natal.

*Assecom PMCC

