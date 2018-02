ASPUMCS zera taxa de locação de quiosques e reduz do salão social para associados

Em reunião ordinária ocorrida no dia 25 de janeiro, a nova diretoria da ASPUMCS eleita para o triênio 2018-2020, aprovou a redução a zero da taxa de locação dos quiosques para seus associados. A única cobrança será da taxa de manutenção dos quiosques no valor de R$ 30,00, incluso neste valor a utilização de mesas e utensílios da ASPUMCS.

Com relação ao salão social, foi reduzido o valor da locação para R$ 286,20, sem a inclusão de mesas e para R$ 300,00 com a utilização da churrasqueira, utensílios e mesas disponíveis.

De acordo com Nelson Hames, novo Presidente da ASPUMCS, após análises realizadas, constatou-se que os quiosques geravam pouca receita, talvez pelo valor que até então era cobrado, o que, provavelmente, reduzia o interesse na locação. Desta forma a diretoria decidiu zerar a taxa de locação para que os associados usufruam da estrutura colocada à sua disposição, que tragam suas famílias, se confraternizam entre amigos, ou seja, o objetivo é trazer os associados para dentro da ASPUMCS e que não sejam apenas um associado formal.

Como os quiosques não irão gerar receita aos cofres da ASPUMCS para suas despesas mensais e até mesmo de investimento, a diretoria aprovou a cobrança de uma taxa de manutenção, a qual será revertida exclusivamente para a manutenção dos quiosques, e com relação ao salão social, o objetivo foi o de beneficiar ainda mais os associados com a redução do valor da locação, podendo até fazer uso de toda a estrutura da ASPUMCS.

O presidente Nelson Hames ressaltou ainda a importância e necessidade, bem como faz um convite aos servidores da Prefeitura para se associarem à ASPUMCS, de modo a fortalecer e contribuir para o crescimento da entidade, de modo que sejam oferecidos novos benefícios aos associados.

Vale lembrar que os servidores contratados também poderão se associar e serão muito bem-vindos à ASPUMCS, com os mesmos direitos e deveres, com a única exceção de não poder votar nem de ser votado.

*Assecom PMCS

