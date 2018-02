Rapaz é atingido por cinco tiros na varanda de casa, grita pela mãe e morre em MS

Um rapaz de 21 anos foi morto com cinco tiros, na varanda de casa, na noite de quarta-feira (31), em Aparecida do Taboado. Os dois suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram sem ser identificados.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, João Paulo Haro Maximiano havia acabado de chegar em casa, após ter ficado alguns instantes fora, quando os suspeitos chegaram e atiraram.

A vítima estava sozinha na varanda e caiu do lado esquerdo do carro. Antes de morrer, gritou “mãe” e ela, que estava dentro da residência, ouviu e ao ir ao encontro do filho, o encontrou baleado no chão.