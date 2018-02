Prefeitura de Paraíso das Águas divulga datas e horários do Concurso Público

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas publicou no último dia 24 de janeiro, no Diário Oficial do município a data de realização das provas escritas do Concurso Público para cargos no Poder Executivo Municipal.

Dia 04 de Fevereiro de 2018(domingo)

Horário: 8 horas.

Local: Escola Municipal Profª Lizete Rivelli Alpe

Endereço: Rua Onofre Garcia Souza, nº 266, Centro.

Cargos:

Cirurgião Dentista I.

Cirurgião Dentista II.

Médico Clínico Geral II.

Motorista de Veículos Leves.

Operador de Máquinas Leves.

Operador de Máquinas Pesadas.

Professor Anos Iniciais – 1º ao 5º ano.

Professor Artes.

Professor Ciências.

Professor Educação Especial.

Professor Educação Infantil.

Professor Geografia.

Professor História.

Professor Língua Estrangeira(inglês).

Professor Língua Portuguesa.

Professor Matemática.

Dia 04 de fevereiro de 2018 (domingo)

Horário: 8 horas

Local: Escola Estadual Vereador Kendi Nakai

Endereço: Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, número 520, Centro.

Cargos:

Auxiliar de Administração.

Motorista de veículos pesados.

Dia 04 de fevereiro de 2018(domingo)

Horário: 13h30min

Local: Escola Municipal Profª Lizete Rivelli Alpe

Endereço: Rua Onofre Garcia Souza, Nº 266, Centro.

Cargos:

Agente de Combate a endemias.

Agente de Fiscalização.

Agente de Vigilância Sanitária.

Fiscal de Obras e Posturas.

Técnico em Enfermagem.

Técnico em Radiologia.

Técnico em Segurança do Trabalho.

Dia 04 de fevereiro de 2018(domingo)

Horário: 13h30 min

Local: Escola Estadual Vereador Kendi Nakai

Endereço: Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, Centro.

Cargos:

Assistente de Administração.

Dia 18 de fevereiro de 2018 (domingo)

Horário: 8 horas

Local: Escola Municipal Profª Lizete Rivelli Alpe

Endereço: Rua Onofre Garcia Souza, número 266, Centro

Cargos

Auxiliar de Cozinha.

Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza Predial.

Cozinheira.

Inspetor de alunos.

Recepcionista.

Os candidatos deverão comparecer no local pré-determinado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de documento original de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.

*Assecom PMPA

