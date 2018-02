Prefeitura de Chapadão do Sul realiza manutenção e 30 ônibus da Educação passam pela vistoria do Detran

Nesses últimos dias quem passou pela frente do pátio de Detran de Chapadão do Sul, localizado na esquina da Av. Goiás com a Av. Mato Grosso do Sul, visualizou uma imagem que pouco era visto nos últimos anos: dezenas de ônibus escolares na frente do pátio do Detran para realização de vistoria.

Ao total, foram 30 veículos da Educação aprovado pela vistoria do Detran e que estão totalmente aptos para o transporte escolar das crianças e adolescentes sul-chapadenses.

Dos 30 veículos são: 17 ônibus, 11 micro-ônibus e duas kombis, totalizando mais de mil assentos para o transporte dos jovens da cidade e da zona rural.

O trabalho de manutenção foi realizado pela Prefeitura de Chapadão do Sul em uma parceria entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação. A Prefeitura compreende que essas ações são fundamentais para a contribuição do aprendizado dos jovens, indo e voltando para suas casas com segurança e tranquilidade.

Assescom

Comentários