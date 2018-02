Prefeitura de Alcinópolis investe aproximadamente 300 mil reais em reforma de escolas municipais

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, está realizando uma série de obras de melhoria estrutural e revitalização da Escola Municipal Alcino Carneiro, Centro Municipal de Educação Infantil Breno Crisóstomo Duart e Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes. As reformas abrangem a parte física dos prédios, como pintura, piso, hidráulica e elétrica, forro, entradas, fachadas, etc.

Depois de trocar o forro do corredor de um dos pavilhões e de mais 11 salas de aulas da Escola Municipal Alcino Carneiro em julho de 2017, agora a gestão municipal investi no local mais de 100 mil reais em reforma e manutenção da pintura e dos banheiros dos estudantes. Os últimos registros de uma reforma tão grandiosa foi há 20 anos.

“Investir em educação é investir no futuro de nossas crianças e com a reforma proporcionaremos espaços com mais conforto e segurança para todos os nossos alunos e aos profissionais que irão trabalhar em um local limpo, seguindo as regras de higiene”, disse a secretária, Márcia Izabel de Souza.

Desde que abriu as suas portas para receber as crianças em 2017, o Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart, vem passando por adequações para atender os pequenos estudantes com conforto e segurança. E antes que o ano letivo de 2018 comece, a Prefeitura está realizando a instalação de toldos em áreas específicas de recreação, além de cobertura do anfiteatro e adequação do piso.

“É com muita satisfação que já investimos muito no Centro Municipal de Educação Infantil, pois sabemos que aqui é a base de tudo. Proporcionar um ambiente seguro e confortável para nossas crianças é mais que uma obrigação, é um compromisso”, ressaltou o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva.

Em setembro de 2017 parte da Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, na vila Novo Belo Horizonte, distrito de Alcinópolis, foi atingida por um incêndio e desde então o local vem passando por reforma e manutenção.

Além dos reparos na estrutura do prédio danificado pelo fogo, a pintura e a troca de toda a instalação elétrica estão sendo realizadas para melhorar o atendimento de aproximadamente 100 alunos daquela comunidade. “A escola da Vila também é prioridade de nossa gestão, sempre foi e será tratada como tal. Não poderíamos deixar de olhar com carinho também para os alunos daquele local”, concluiu o prefeito.

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

