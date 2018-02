Prefeito Waldeli e autoridades Federais e Estaduais inauguram mais de R$ 5,5 milhões em obras na sexta-feira (02)

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa acompanhado do Ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun, senadores, deputados federais e estaduais, e outras autoridades inauguram na tarde de sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018, mais de R$ 5 milhões em obras que vão beneficiar a população costarriquense.

A partir das 16 horas o prefeito e comitiva vão inaugurar a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto – obra que irá possibilitar a ampliação da rede de esgoto do município e também irá garantir a desativação da antiga lagoa de tratamento. Nessa obra foram investidos R$ 3.781.280,28, sendo R$ 3.400.000,00 da União por meio da Funasa – Fundação Nacional de Saúde e R$ 381.280,28 de contrapartida do município.

Já a partir das 16h30 as autoridades seguem para inaugurar a construção do Campo de Futebol com gramado sintético que fica no Bairro Sonho Meu IV. Nesta obra foram investidos R$ 390.000,00 de recursos do Ministério do Esporte e o Governo Municipal investiu mais R$ 161.929,72 de contrapartida. A obra contou com emenda parlamentar do senador da República Waldemir Moka.

No Jardim Novo Horizonte, a comitiva irá inaugurar a partir das 16h45, as obras de Pavimentação Asfáltica mudou a realidade do bairro. Foram investidos R$ 987.600,00 do Ministério das Cidades e mais R$ 131.893,04 de contrapartida do Governo de Costa Rica. Essa conquista contou com a emenda parlamentar, na época, do deputado Federal Carlos Marun, hoje Ministro da Secretaria de Governo.

Por fim, as autoridades vão se reunir a partir das 17 horas na moderna e nova sede do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – a primeira unidade construída em Mato Grosso do Sul. Nesta obra foram investidos R$ 800.000,00 do Mistério da Saúde por intermédio do Senador Waldemir Moka e mais R$ 339.702,92 de contrapartida do Governo Municipal.

“Com essas quatro obras de envergadura e mais de R$ 5,5 milhões em investimentos, me sinto realizado por ser prefeito de Costa Rica, por poder colaborar na transformação da vida dessas pessoas cada vez mais. Como gestor não consigo realizar isso tudo sozinho, portanto agradeço aos parlamentares que colaboram para o desenvolvimento da nossa cidade, e também agradeço a minha equipe de governo que não mede esforços em busca de novos recursos para Costa Rica”, declarou agradecido o prefeito Waldeli ao convidar toda a população para prestigiar o ato solene que será realizado na sede do CAPS e que terá a presença de várias autoridades.