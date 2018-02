Ouvidoria Municipal divulga relatório do último quadrimestre de 2017 que teve 142 demandas da população

Foi divulgado na última terça-feira, 30, no Diário Oficial o Relatório da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Chapadão do Sul do último quadrimestre de 2017, que compreende os meses setembro, outubro, novembro e dezembro.

Neste período de 2017, a Ouvidoria recebeu 142 demandas, sendo 42 no mês de setembro, 27 em outubro, 45 em novembro e 28 em dezembro. A forma de comunicação mais comum com a Ouvidoria é por telefone, com 105 (73,94%) manifestações recebidas pelo número 0800 647 0162, 11 (7,75%) ocorreram presencialmente na sede da Ouvidoria Municipal, 14 (9,86%) foram enviadas por e-mail e por fim 12 (8,45%) ocorreram via site da Prefeitura no endereço www.chapadaodosul.ms.gov.br/ouvidoria.

Levando em consideração os tipos de demandas, a maior parte é de reclamações 58, de solicitações diversas 46, registramos 31 denúncias, recebemos 04 sugestões e 03 elogios.

Conforme rege o inciso III do art. 16 da Lei Complementar nº 072/2013 a Ouvidora e sua equipe técnica deverá “manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes”. Assim dos 142 registros realizados 24 cidadãos solicitaram seu anonimato.

No tocante às demandas que chegam à Ouvidoria, os temas com maiores incidências são: Água servida nas vias públicas; Descarte de entulho em terreno baldio; Perturbação do sossego e Solicitação de limpeza de terrenos baldios.

Resposta ao Cidadão

O prazo para resposta das demandas ao cidadão é de 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa. Das 144 demandas registradas: 119 foram atendidas e suas respostas ocorreram no prazo médio de 14 (quatorze) dias, 02 demandas foram arquivadas como improcedentes, 23 demandas não foram atendidas, estando o cidadão aguardando a conclusão de seus objetivos ou o trâmite final.

Ouvidoria Municipal

A Ouvidoria Geral do Município de Chapadão do Sul tem-se pautado pelo aperfeiçoamento de suas atividades com todos os envolvidos na resolução das demandas dos cidadãos e se coloca à disposição para receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações ou denúncias.

Para entrar em contato, a Ouvidoria disponibiliza atendimento por diversos modos:

Via e-mail: ouvidoria@chapadaodosul.ms.gov.br

Por telefone: 0800 647 0162 ou 162

Pela internet: através do link http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ouvidoria

Ou no local físico: Terminal Rodoviário Sala 15 – 2º piso

O Horário de atendimento no Terminal Rodoviário é das 07h às 11h e das 13h às 17h, entretanto o contato via e-mail e por site pode ser encaminhado a qualquer momento. A ouvidora Municipal responsável pelo atendimento é a Lurdenir Gonçalves Pereira.

