Empresa lança novo site de classificados de veículos no MS

A empresa CMS Publicidade acaba de publicar um novo site de classificados de veículos para todo o estado de Mato Grosso do Sul. O www.carrosms.com.br além de classificados de carros, motos e caminhões terá também notícias automotivas e varias ferramentas para gestão de lojas de automóveis novos e usados.

Segundo a diretora comercial, Hederlene Peromale, o site foi criado e otimizado para aproximar o comprador do vendedor e assim dar mais agilidade nas negociações do setor automotivo sul mato grossense. “A cada dia cresce mais o numero de pessoas conectadas e na correria do dia-dia esses potenciais compradores preferem procurar automóveis primeiro na internet e só depois ir até a loja, por isso estamos investindo e trabalhando muito para que as pessoas encontrem as melhores opções oferecidas pelas lojas em nosso site”, disse Hederlene.

O site ainda conta com anúncios de vendedores particulares e em breve será lançado um aplicativo para as plataformas Android, IOS e Wildows Phone.

Comentários