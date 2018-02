Em parceria com a Prefeitura, Associação realizará exames de vista gratuitos em Figueirão

A Prefeitura Municipal de Figueirão, em parceria com a Associação Olhar pelo Próximo, através da Secretaria de Saúde, estará realizando uma Campanha de Saúde Visual, com Médicos Oftalmologistas no município. Os agendamentos (inscrição para atendimento) serão entre os dias 01/02 e 03/02 (quinta, sexta e sábado), das 08 às 12h e das 14 às 17h na Câmara Municipal de Figueirão.

Nesse primeiro momento serão feitos apenas os agendamentos. E a partir de segunda-feira (05/02), estarão sendo feitas as consultas pelos médicos Oftalmologistas.

“Tanto os agendamentos quanto as consultas, serão feitas na Câmara Municipal de Figueirão e toda a população vai ser atendida gratuitamente. O objetivo é proporcionar a população um atendimento Médico especializado e instrutivo à população, que muitas vezes não tem acesso há uma especialidade dessas, completa o Secretário Municipal de Saúde, Giovanni Bertolucci.”

A Associação conta com o apoio de uma ótica, no entanto, de acordo com o Secretário de Saúde, o exame não está vinculado à aquisição dos óculos na referida ótica.

A Associação “Olhar pelo Próximo”, foi criada no Estado de Goiás, com o intuito de atender a população carente na área de oftalmologia, fomentar parcerias e ideias inovadoras para que toda a estrutura de exames e consultas cheguem aos lugares mais distantes do Brasil. A ideia é atingir o maior número de habitantes por médico oftalmologista nas regiões brasileiras e assim contribuir para a redução dos índices de problemas de saúde visual.

Conta com profissionais altamente capacitados, equipe completa para atender os mais diversos casos e complexidades. Tem equipamentos de última geração para melhor diagnostico dos pacientes e com isso encaminhar para seu tratamento especifico.

A premissa da instituição, é não medir esforços de trabalho no que diz respeito, a solidariedade, ajuda humanitária, bem-estar social e acima de tudo, “Olhar pelo Próximo”.

Fonte: Assecom/PMF/

