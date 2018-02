Costa Rica: vereadores cobram mais agilidade dos Correios na entrega de mercadorias e correspondências

A Câmara Municipal de Costa Rica-MS cobra melhorias no serviço de entrega de encomendas e correspondências, que é prestado pela agência dos Correios da cidade. Por conta disso, cinco vereadores costarriquenses estiveram em Campo Grande-MS na semana passada, onde trataram do assunto durante visita à Superintendência Estadual de Operações dos Correios em Mato Grosso do Sul. Ainda na capital, os parlamentares municipais se reuniram com autoridades estaduais e federais reivindicando uma patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores rurais de Costa Rica.

Segundo o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), a agência dos Correios de Costa Rica não possui nenhum automóvel para realizar a entrega de mercadorias e correspondências de grande médio e grande porte – os carteiros contam apenas com motocicletas e bicicletas.

Diante desse entrave, os Correios contratam taxistas da cidade para fazerem as entregas que não podem ser transportadas de moto ou bicicleta. “O serviço é terceirizado, mas a demanda é muito grande e não está dando para cumprir com rapidez as entregas”, explicou Juvenal da Farmácia, ao cobrar mais agilidade na entrega de correspondências e encomendas de médio e grande porte.

Na terça-feira (23/01), em busca de uma solução para o impasse, Juvenal da Farmácia, Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), Rayner Moraes Santos (PR), Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), e o presidente da Câmara, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia, se reuniram, em Campo Grande, com o superintendente estadual de Operações dos Correios em Mato Grosso do Sul, Júlio Cesar Gonzalez Nascimento.

Ao longo do encontro, inicialmente os edis costarriquenses pediram que os Correios adquiram um automóvel – estilo furgão – para a agência do órgão no município. Já Júlio Cesar explicou que os Correios adotaram uma política de contenção de gastos e suspenderam a compra de veículos no estado.

Mesmo assim, diante da pressão e a cobrança dos vereadores, o superintendente sinalizou que é possível os Correios contratarem uma empresa terceirizada, que possua um veículo estilo furgão, para prestar o serviço em Costa Rica e assim resolver o problema do atraso na entrega das encomendas no município.

PATRULHA MECANIZADA

A viagem a Campo Grande também serviu para os cinco vereadores costarriquenses se reunirem com o delegado federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), no estado de Mato Grosso do Sul, Daniel Mamedio do Nascimento, e com o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), André Nogueira Borges. Nesses dois órgãos, os parlamentares municipais cobraram a disponibilização de uma patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores rurais de Costa Rica, formada por um trator e implementos agrícolas.

“A patrulha mecanizada poderá ser utilizada gratuitamente pelos pequenos produtores, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, para as mais diversas atividades que auxiliam na produção agropecuária, como na abertura de estradas de acesso, no preparo da terra, no plantio de sementes, garantindo facilidades para a comunidade rural do município, que certamente se beneficiará da patrulha mecanizada”, enfatizou o vereador Lucas.

Tanto na AGRAER, como também na Delegacia Federal da Agricultura Familiar, os vereadores foram orientados a fazerem gestão junto à bancada de senadores, deputados federais e deputados estaduais, como forma de agilizar a liberação dos recursos para aquisição da patrulha mecanizada. “A nossa agenda nesses dois órgãos foi muito positiva, representando mais um passo em busca do nosso objetivo, que é conquistar uma patrulha mecanizada para Costa Rica. A próxima etapa, nesse sentido, é cobrarmos os senadores e deputados, conforme as conversas que tivemos com o André e o Daniel”, afirmou o vereador Lucas.

Em junho de 2017, o até então delegado federal de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, garantiu à classe política de Costa Rica que em agosto do ano passado Costa Rica seria contemplada e receberia uma patrulha mecanizada. Inclusive, o site da Câmara de Vereadores do município chegou a anunciar a conquista.

No entanto, o prazo estipulado por Betini escoou, ele assumiu posteriormente o cargo de superintendente do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mas a promessa não foi cumprida. “Diante dessa situação, novamente nós fomos em Campo Grande cobrar as autoridades competentes e vamos fazer isso incansavelmente até que alcançar essa conquista para os nossos produtores rurais”, finalizou o vereador Rayner.

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: ASSEIM/CMCR

