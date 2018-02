Costa Rica marca presença na 38ª edição da FITUR em Madri, na Espanha

A cidade de Costa Rica – MS, uma das principais rotas turísticas da região Norte do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – participou no período de 17 a 21 de janeiro de 2018, em Madrid, na Espanha, da 38ª edição de FITUR – Feira Internacional de Turismo – um encontro anual para a indústria turística mundial.

Na agenda, intensas atividades, encontros e conferências. O evento iniciou o calendário internacional de feiras de turismo e é referência no âmbito ibero-americano. “Estabelecer contatos diretos com operadores e agentes turísticos nacionais e internacionais e dar a conhecer os nossos produtos, calendário de iniciativas e oferta turística foram os principais objetivos da participação naquela que é, já, uma das maiores Feiras de Turismo do mundo”, enfatizou o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa.

Conforme a gerente de Mercado da Fundtur – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul – Karla Cavalcanti, o Estado fez durante o evento o lançamento da terceira etapa da campanha Visit MS, com materiais promocionais como folder, mapa e site em espanhol.

“As potencialidades de Costa Rica são inúmeras e viemos mostrar isso ao mundo. Temos como forte os esportes de aventura, ecoturismo, observação de pássaros (birdwatching), e as grandes competições nacionais e internacionais que o município passou a sediar”, enfatizou o assessor de turismo Victor Renato, que a convite da Fundtur, foi o representante de Costa Rica e na ocasião apresentou as potencialidades turísticas do município e seu grande potencial para prática de esportes de aventura.

Costa Rica iniciou seu legado em 2016 com a realização da Copa América de Corrida de Aventura. Em 2017 sediou a etapa do brasileiro de MTB evento promocional de ciclismo do “Brasil Ride 24 horas” e o Desafio Brow de MTB. Em 2018 serão mais dois eventos promovidos também pela Brasil Ride e Brow Bruto, e ainda, “em 2019 seremos sede do Campeonato Mundial 24h de Mountain Bike”, comemora Victor Renato ao afirmar que durante sua participação na FITUR foi possível garantir mais de 40 reuniões para a divulgação dessas grandes competições que Costa Rica vai receber”, afirmou.