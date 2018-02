Agehab visita terrenos onde serão construídas 150 casas populares em Chapadão do Céu

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu recebeu equipe da Agência Goiana de Habitação (Agehab) que conferiu as áreas destinadas a construção de 150 casas populares no município. O planejamento habitacional que atenderá às demandas do município, é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Governo Estadual, através da Agehab, e Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal.

Nesse caso, a Prefeitura doou os terrenos para construção das unidades habitacionais. Já o Governo do Estado entra com o programa Cheque Mais Moraria, da Agehab, onde serão destinados R$ 15 mil por unidade, totalizando R$ 2, 25 milhões. Os demais custos serão financiados pela Caixa Econômica Federal, com parcelas de acordo com a renda dos beneficiários.

As moradias disponíveis serão distribuídas em áreas cedidas pela Prefeitura Municipal nos setores Acalanto, Campo Verde e Jardim Terra Nova. Os engenheiros civis e analistas técnicos da Agehab, Alessandro Gonçalves e Humberto Campos, visitaram os locais e colheram informações sobre a infraestrutura dos mesmos.

A arquiteta da Prefeitura de Chapadão do Céu, Patrícia Stang, e o Superintendente Municipal da Receita Tributária, Marcelo Dopke Melo, acompanharam a visita técnica. Patrícia Stang explica que as casas terão área construída superior a 40 metros quadrados, e os projetos das residências foram doados pela Agehab, que definiu os revestimentos e materiais a serem utilizados na construção. Segundo a arquiteta, quem será responsável pela fiscalização das obras serão os fiscais da Caixa Econômica Federal.

De acordo com Marcelo Dopke, a visita foi positiva e a prefeitura cumpriu os parâmetros de infraestrutura exigidos pela Agehab. As ruas que não possuem asfalto, serão asfaltadas. A Prefeitura também entrará com rede de água, esgoto e iluminação nas áreas que não possuírem essas infraestruturas.

“O prefeito Rogério Graxa não tem medido esforços para reduzir o valor das parcelas para os beneficiários. Além disso, também exigiu que os terrenos sejam maiores que 300 metros quadrados, para que as pessoas possam modificar e ampliar suas residências”, afirma o Superintendente.

Após o relatório da Agehab for publicado, fiscais da Caixa Econômica Federal visitarão as áreas onde as unidades habitacionais serão construídas para dar continuidade na implementação das casas populares. Segundo Marcelo, a seleção dos contemplados será realizada pela Caixa, de acordo com a renda de cada um. “É importante ser morador de Chapadão do Céu e ter o nome limpo para realizar o financiamento”, diz.

*Assecom PMCC

